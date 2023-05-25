Женщина не проверила подлинность сайта и слепо следовала всем инструкциям. Фото: Татьяна Коркина

Жительницы Нефтеюганска осталась без миллиона рублей из-за мошенников. В полицию обратились сразу две пострадавшие женщины. Согласно данным УМВД России, 57-летняя горожанка хотела выгодно сложить свои накопления и связалась по социальным сетям с менеджером инвестиционной компании.

— Женщина не проверила подлинность сайта и слепо следовала всем инструкциям представителя брокерской площадки. На протяжении нескольких месяцев она переводила им свою пенсию и ждала обещанной прибыли. Для большего дохода женщина взяла кредит на сумму 500 тысяч рублей. Однако, получить дивиденды и вернуть вложенные денежные средства заявительница не смогла. Общая сумма материального ущерба составила свыше 750 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Нефтеюганску.

Аналогичный случай произошел с 34-летней жительницей. Она таким образом потеряла 270 тысяч рублей из-за аферистов. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выясняют обстоятельства преступления.