В Югре с июня 2023 года запускают новые внутриокружные авиарейсы из Нягани и Советского

О дате запуска прямых самолетов пока неизвестно. Фото: Татьяна Коркина

В Югре планируют запустить новые вутриокружные рейсы, они свяжут два крупных города ХМАО. Перелеты станет осуществлять авиакомпания «ЮТэйер». Авиасообщения свяжут Нижневартовск и Березово, а также Советский и Ханты-Мансийск.

О дате запуска прямых самолетов пока неизвестно, рассказал депутат Думы Андрей Осадчук. Однако подготовительные работы близятся к завершению.

— Из Нягани можно будет долететь прямым рейсом в Нижневартовск и Березово, а из Советского в Ханты-Мансийск. Очень хорошая новость для жителей западной части округа, а это примерно 300 тысяч человек, — уточнил парламентарий.

Стоимость билетов на самолет в Югре будет дешевле, чем на автобус. Это связано с действием льготных условий.