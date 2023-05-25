В Югре на 15% снизилась смертность

Жителей Югры умерло почти на 500 меньше, чем за соответствующий период 2022 года. Фото: Виктория Гаврик

Тюменьстат отчитался о рождаемости и смертности с января по март 2023 года. Согласно этим данным, жителей Югры умерло почти на 500 человек меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

По информации статистиков, за три месяца в Югре на свет появилось 4524 ребенка, тогда как в первом полугодии предыдущего года родилось 4546 малышей. Отметим, что жители стали реже заключать брак. С января по март 2023 года решили связать себя узами брака 2228 человек, тогда как в 2022 году это число составляло 2298.

В первом полугодии текущего года в Югре умерло, согласно данным Росстат, 2759 человек, а в прошлом году – 3214. Исходя из показателей статистиков, можно сделать вывод, что в Югре смертность снизилась на 15%.