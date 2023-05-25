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НовостиОбщество25 мая 2023 8:00

В Югре на 15% снизилась смертность

Жителей Югры умерло почти на 500 человек меньше, чем за соответствующий период 2022 года
Серафима Краснова
Жителей Югры умерло почти на 500 меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

Жителей Югры умерло почти на 500 меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

Фото: Виктория Гаврик

Тюменьстат отчитался о рождаемости и смертности с января по март 2023 года. Согласно этим данным, жителей Югры умерло почти на 500 человек меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

По информации статистиков, за три месяца в Югре на свет появилось 4524 ребенка, тогда как в первом полугодии предыдущего года родилось 4546 малышей. Отметим, что жители стали реже заключать брак. С января по март 2023 года решили связать себя узами брака 2228 человек, тогда как в 2022 году это число составляло 2298.

В первом полугодии текущего года в Югре умерло, согласно данным Росстат, 2759 человек, а в прошлом году – 3214. Исходя из показателей статистиков, можно сделать вывод, что в Югре смертность снизилась на 15%.