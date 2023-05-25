В Югре в ДТП с «ГАЗелью» пострадала 12-летняя девочка

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

В дорожно-транспортном происшествии в городе Мегион пострадала подросток. 24 мая при проезде нерегулируемого перекрестка водитель ГАЗели не уступил дорогу автомобилю марки Volkswagen, который двигался по главной магистрали.

От удара произошло опрокидывание отечественного автомобиля. В момент аварии в салоне машины находилась 12-летняя девочка на пассажирском месте. Ребенок получила травмы, ее доставили в местное отделение больницы.

Согласно данным Госавтоинспекции Югры, за минувшие сутки в регионе произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы три человека, в том числе один несовершеннолетний. 12 автомобилистов задержали инспекторы ДПС с признаками опьянения за прошедшие сутки.