В Сургуте в 2023 году откроют три зоны отдыха у воды, но жителям запретят купаться

Власти планируют открыть береговую зону в парке «За Саймой» и территорию у реки Черная. Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте летом 2023 года откроют места для отдыха у воды, рассказали в пресс-службе городской администрации. Так, власти планируют оборудовать береговую зону в парке «За Саймой» и территорию у реки Черная в районе Аэрофлотской. В начале июня откроется центр отдыха «Эдем» на Югорском тракте. Здесь хотят поставить столики, скамейки и деревянные настилы, а также раздевалки.

Стоит отметить, что пока жителям нельзя плавать в городских водоемах, так как вода в них не соответствует нормам СанПин. Специалисты выяснили, что в Черной реке рыба заражена солитером.

— Поэтому обитатели реки плавают на поверхности, не имея возможности из-за паразитов погрузиться на глубину. Помимо «больной» рыбы инфицирована и сама вода, — объяснял представитель Главного Управления МЧС России по ХМАО-Югры Роман Хрущев.

Напомним, что опасные паразиты наносят урон организму человека, если попадают внутрь, поэтому сотрудники ведомства ежедневно патрулируют территорию возле водоема и следят, чтобы в нем никто не купался.