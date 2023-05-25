В Югре 25 мая 2023 года ожидаются кратковременные, но мощные дожди

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО-Югры.

По данным синоптиков, долгожданные для такой жары осадки прогнозируются в Югре уже сегодня, 25 мая 2023 года. Согласно прогнозу метеорологов, непосредственно в ХМАО дождь пойдет после 21:00, ближе к ночи, до 2 миллиметров. Синоптики обещают, что дожди будут кратковременные, но достаточно мощные.

Примечательно, что в четверг в округе подует восточный ветер до 9 метров в секунду. Столбики термометров опустятся ночью до +12 градусов, днем потеплеет до +27 градусов, местами по восточной половине будет до +18 градусов.

Подробный прогноз погоды представили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по ХМАО-Югры. Специалисты прогнозируют в Югре возможные разнонаправленные колебания уровней воды.