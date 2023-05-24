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НовостиОбщество24 мая 2023 12:59

Нижневартовск начали обрабатывать от клещей и комаров

Работы уже начались
Марина Прохорова
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске начались акарицидные обработки. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, специалисты опрыскивают места массового пребывания людей - это позволит снизить численности клещей.

- Всего их будет три. Подрядчик, проводящий работы, - ИП Конев В.А, - прокомментировали в мэрии.

Кроме того, на Комсомольском озере будет проведена первая из двух запланированных ларвицидных обработок, цель которой - снизить численность комаров.

Все мероприятия пройдут с 23 мая по 5 июня.

Согласно списку, предоставленному властями, всего в Нижневартовске обработают 23 территории. Ознакомиться с ним можно по ссылке.