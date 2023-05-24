Нижневартовск начали обрабатывать от клещей и комаров

Фото: администрация Нижневартовска
В Нижневартовске начались акарицидные обработки. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, специалисты опрыскивают места массового пребывания людей - это позволит снизить численности клещей.
- Всего их будет три. Подрядчик, проводящий работы, - ИП Конев В.А, - прокомментировали в мэрии.
Кроме того, на Комсомольском озере будет проведена первая из двух запланированных ларвицидных обработок, цель которой - снизить численность комаров.
Все мероприятия пройдут с 23 мая по 5 июня.
Согласно списку, предоставленному властями, всего в Нижневартовске обработают 23 территории. Ознакомиться с ним можно по ссылке.