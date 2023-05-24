Фото: администрация Сургута

В Югре продолжается весенняя призывная компания, стартовавшая 1 апреля. Вчера, 23 мая, очередная группа призывников из Сургута и Сургутского района направилась на сборный пункт в Пыть-Яхе.

- Служите честно, служите достойно, так, как служат наши с вами земляки. Не забывайте при первой же возможности звонить родителям, чтобы они не переживали, - обратился к будущим солдатам заместитель главы Сургута Виталий Криворот.

Перед отправлением автобуса у молодых людей было время пообщаться с родными, которые пришли их проводить.

Места службы ребят будут определены чуть позже, после заседания призывной комиссии.

- Ребята повторно пройдут всех врачей на сборном пункте в Пыть-Яхе. Далее, на заседании региональной призывной комиссии, будут определены места службы каждого призывника. Им предстоит осваивать военно-учетную специальность по соответствующему направлению, - сказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.

Кстати, в ходе весеннего призыва несколько сургутян отправятся и в президентский полк. Его представители уже познакомились с ребятами.