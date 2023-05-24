Под Нижневартовском утонул 14-летний мальчик

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

На озере Молодежное, расположенном в районе 10 километра автодороги Нижневартовск - Радужный, утонул 14-летний мальчик. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГИМС.

По предварительным данным, ребенок решил искупаться, но что-то пошло не так и он начал тонуть. Крики о помощи услышали очевидцы, они попытались помочь подростку, но не смогли и вызвали спасателей.

- На место происшествия прибыли оперативные службы, тело ребенка обнаружено и извлечено из воды без признаков жизни, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Специалисты напоминают югорчанам, что водоемы едва успели очиститься ото льда, и температура воды в них составляет всего лишь около 10 градусов. Именно поэтому купание сейчас представляет смертельную опасность.