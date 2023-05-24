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НовостиОбщество24 мая 2023 2:21

Появился график отключения горячей воды в Сургутском районе

Работы начнутся с 13 июня
Марина Прохорова
Появился график отключения горячей воды в Сургутском районе

Появился график отключения горячей воды в Сургутском районе

Фото: Вера Зенина

Администрация Сургутского района предупредила жителей о предстоящем отключении горячей воды. Как пояснили в мэрии, работы - плановые и проводятся для того, чтобы подготовить коммуникации к предстоящей зиме.

- Предстоит выполнить промывку и ремонт сетей горячего водоснабжения, а также подготовить оборудование на тепловых пунктах и котельных района. Продолжительность отключения составит 14 дней, - рассказал начальник отдела оперативного управления объектами коммунального комплекса Василий Мельников.

Работы начнутся уже 13 июня. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды можно по ссылке.