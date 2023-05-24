Появился график отключения горячей воды в Сургутском районе Фото: Вера Зенина

Администрация Сургутского района предупредила жителей о предстоящем отключении горячей воды. Как пояснили в мэрии, работы - плановые и проводятся для того, чтобы подготовить коммуникации к предстоящей зиме.

- Предстоит выполнить промывку и ремонт сетей горячего водоснабжения, а также подготовить оборудование на тепловых пунктах и котельных района. Продолжительность отключения составит 14 дней, - рассказал начальник отдела оперативного управления объектами коммунального комплекса Василий Мельников.

Работы начнутся уже 13 июня. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды можно по ссылке.