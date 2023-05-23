Самолет из Сургута в Москву совершил экстренную посадку в Перми из-за больного пассажира на борту

Самолет должен был приземлиться в московском аэропорту «Внуково». Фото: Татьяна Коркина

Самолет из Сургута в Москву совершил экстренную посадку на запасной аэродром Перми. На борту воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» больной пассажир упал в обморок, рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент». ЧП произошло 22 мая.

— Во время полета КВС принял решение следовать на запасной аэродром Пермь, из-за нахождения на борту больного пассажира. Экипаж сигнал срочности не объявлял. В 17.16 больной пассажир упал в обморок, борт находился 70 км южнее ОКТИЛ, КВС объявил сигнал бедствия, следует на запасной аэродром Пермь, — пишут в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Самолет должен был приземлиться в московском аэропорту «Внуково».