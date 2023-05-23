В Югре 23 мая выявлено 14 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 269 638 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 14 новых случаев COVID-19 в 6 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 4; Ханты-Мансийске – 5; Сургутском районе – 1; Урае – 1; Октябрьскос районе – 1; Пыть-Яхе – 2.

На момент выявления у 14 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 14 случаях. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки излечилось 30 человек, за весь период пандемии – 266 622 югорчанина.

На 23 мая 2023 в России, лабораторно подтверждено - 22 900 755 случаев заражения коронавирусом, из них полностью выздоровели - 22 323 212 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса - 398 736 человек