В Сургутском районе добровольцев научили тушить ландшафтные пожары

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургуте на территории посёлка Барсово прошли учебно-полевые сборы по обучению добровольцев тушению ландшафтных пожаров. Тренинг проходил на базе Центра военно-прикладных видов спорта МБУ «Cибирский легион». Добровольцев учили ликвидации ЧС природного характера. Они изучили как теоретические, так и практические навыки пожаротушения, а также методы оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях.

В роли преподавателей выступили сотрудники МЧС России, инструкторы первой помощи, психолог, инструкторы по поиску пропавших без вести, а также руководитель добровольческого отряда из Якутии.

После обучения добровольцы успели применить полученные знания на практике. Так, 20 мая 80 добровольцев во взаимодействии с администрацией Сургута и сотрудниками Сургутского пожарно-спасательного гарнизона отправились тушить ландшафтный пожар на 7-ом километре Нижневартовского тракта, а 21 мая 28 добровольцев привлекались к тушению лесного пожара на 18 километре автодороги Сургут-Лянтор.