В Югре 23 мая 2023 года тушат 2 ландшафтных пожара

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На утро 23 мая в Югре проводятся работы по тушению 2 ландшафтных пожаров на площади 51 га в Сургутском и Кондинском районах. Возгорание в Кондинском районе на площади 27 га локализовано. А лесные пожары сегодня не зарегистрированы.

К ликвидации возгораний привлечены 25 работников лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.

По информации департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры, за прошедшие сутки в регионе потушили 10 ландшафтных пожаров на площади 1 164 га и 6 лесных пожаров на площади 190,61 га. Сегодня в регионе прогнозируются 3-4 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — 5 класс. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидированы 41 лесной пожар на площади 1 091,01 га (с учетом нелесной площади) и 91 ландшафтный на площади 11 693,6 га.