В Мегионе задержали предполагаемых виновников лесных пожаров

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

В Мегионе полицейские задержали предполагаемых виновников лесных пожаров. Расследование началось после того, как в ОМВД России по Мегиону поступило два сообщения о пожарах в лесном массиве возле дачных участков, расположенных в СОТ «Тополь» и «Подземник».

Пожары потушили быстро и за несколько часов полицейские нашли двоих жителей города, которые нарушили требования пожарной безопасности на своих дачных участках. Так, 53-летний мужчина проводил ремонт и за периметром своей дачи работал угловально-шлифовальной машинкой, искры от которой попали на сухую траву. Пламя от травы перекинулось на садовое строение и лес.

Второй пожар произошел, когда 45-летняя женщина решила избавиться от сухой травы и подожгла её. Хозяйка участка не смогла проконтролировать горение, в результате от костра загорелась дача и близлежащий лес.

Теперь дачники будут оштрафованы за нарушения требований пожарной безопасности. А в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.