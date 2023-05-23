В Нижневартовске, в рамках акции «Спасти и сохранить», высадили 71 яблоню

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске состоялись первые в этом году посадки деревьев. Акции прошли в рамках XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Об этом сообщили в администрации города.

Так, во дворе Детской школы искусств №1 появились шесть яблонь, саженцы которых ученики школы получили за активное участие во II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Ещё 65 яблонь высадили территории архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира».

- Мы, молодёжь города, должны научиться ценить природу. Сохранять и ухаживать ща ней. В будущем, в тенях этих деревьев, мы сможем наблюдать уже за младшим поколением вартовчан, - рассказала волонтёр ресурсного центра «Добродом» Мария Чудинова.