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НовостиОбщество23 мая 2023 4:00

В Нижневартовске, в рамках акции «Спасти и сохранить», высадили 71 яблоню

Деревья появились на территории архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира» и Детской школы искусств №1
Виктория Терина
Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске состоялись первые в этом году посадки деревьев. Акции прошли в рамках XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Об этом сообщили в администрации города.

Так, во дворе Детской школы искусств №1 появились шесть яблонь, саженцы которых ученики школы получили за активное участие во II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Ещё 65 яблонь высадили территории архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира».

- Мы, молодёжь города, должны научиться ценить природу. Сохранять и ухаживать ща ней. В будущем, в тенях этих деревьев, мы сможем наблюдать уже за младшим поколением вартовчан, - рассказала волонтёр ресурсного центра «Добродом» Мария Чудинова.