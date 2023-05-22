В ХМАО из-за загоревшейся лодки произошел ландшафтный пожар

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На телефон единой дежурно-диспетчерской службы Березовского района сообщили о пожаре в пойме реки Большой Кочоб. Оказалось, что двое жителей поселка Березово, находясь в местах охотничьих угодий возле острова Ямщицкий, в 25 километрах от районного центра, отправились на охоту на моторной лодке «Казанка». Во время привала в лодке начался пожар, из-за которого загорелась 20-литровая канистра с бензином. Огонь опалил ноги одному из охотников, а затем перекинулся на сухую траву, быстро распространяясь по берегу.

- Во время патрулирования мы с напарником Леонидом Нигматуллиным получили звонок от диспетчера о том, что горит лодка на берегу и тут же выдвинулись на место происшествия. Не доехав до места мы встретили попутную лодку, в которой случайные рыбаки подобрали и транспортировали пострадавшего с ожогами ног. Мы связались с районной больницей и договорились, чтоб их встретили на берегу и оказали пострадавшему экстренную помощь. Сами продолжили путь к месту происшествия. Подъехав увидели, что уже хорошо горит сухая трава в пойме, где-то на 30 гектарах. Тут же начали набирать воду в то, что под руки попадется. Котелками, черпаками стали гасить огонь, который распространялся все дальше и дальше. Потушив пожар мы заметили недалеко еще один разгорающийся очаг - рассказал старший госинспектор Березовского отделения ГИМС МЧС России Владимир Смирнов.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сотрудники Авиалесохраны, сотрудники ГИМС МЧС России быстро приехали на место и локализовали очаг природного пожара удалось вовремя потушить.

- На месте происшествия мы обнаружили сгоревшую лодку, причем пламя было настолько сильным, что даже расплавился металл. Второй охотник, который находился на месте происшествия был удивлен тому, насколько оперативно на место прибыли сотрудники всех ведомств. На данный момент мы проводим пожарно-техническую экспертизу с целью установить причину произошедшего - отмечает дознаватель МЧС России Анатолий Ятченко.