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НовостиОбщество22 мая 2023 11:52

В Нижневартовске благодаря зоозащитной акции 23 собаки из приюта обрели семью

Неравнодушные жители Нижневартовска собрали 8,5 тонн корма
Виктория Терина
В Нижневартовске благодаря зоозащитной акции 23 собаки из приюта обрели семью

В Нижневартовске благодаря зоозащитной акции 23 собаки из приюта обрели семью

Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске завершилась зоозащитная акция «Веснушка», в рамках которой 23 собаки из приюта обрели семью.

По словам кураторов – департамент ЖКХ администрации муниципалитета – силами неравнодушных вартовчан собрано 8,5 тонн корма. Его распределят среди зоозащитных фондов, которые передают корм животным. Больше 40 тысяч обучающихся участвовали в «Уроках добра», которых во время действия акции прошло 1 648.

На этом акции добра не заканчиваются. Так, 9 июля с 16 до 19 часов запланирована уже шестая благотворительной акция "Человек собаке друг-6. Перезагрузка". Она пройдет на площади Нефтяников.