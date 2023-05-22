Житель Белоярского пытался убить бывшую возлюбленную, но она выжила Фото: Татьяна Коркина

Житель Белоярского признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре. Суд вынес приговор 46-летнему жителю Белоярского и признал его виновным в покушении на убийство, которое произошло в сентябре 2022 года.

Тогда пьяный мужчина ворвался в квартиру к своей знакомой, с которой раньше состоял в близких отношениях, и нанес женщине несколько ножевых ранений. Она оказала сопротивление и смогла выбежать на улицу, но мужчина догнал ее и нанес еще один удар ножом. Женщине помогли прохожие, а мужчина сбежал с места преступления.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. А мужчина ближайшие 8 лет в исправительной колонии строгого режима.