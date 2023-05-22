Нижневартовские поисковые отряды участвовали в акции «Вахта Памяти-2023»

Фото: страница главы Нижневартовска

Нижневартовские поисковые отряды вернулись с Вахты Памяти-2023. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Дмитрий Кощенко. По его словам, в этом году в акции приняли участие 13 поисковых отрядов города, а сводный отряд состоял из 78 человек.

Нижневартовские поисковики нашли останки Ефименко Ивана Филипповича, уроженца Иркутской области, который родился в 1912 году. Данные Ивана Ефименко передали в Иркутскую региональную поисковую организацию. Специалисты вместе с представителями СК и аппарата губернатора начали поиск его родственников.

- Хочу отметить, что каждый из участников поискового движения вносит неоценимый вклад в сохранение нашей истории и памяти народа о героях Великой Отечественной войны. Я желаю ребятам успехов и благодарю за их благородный труд - подчеркнул Дмитрий Кощенко.