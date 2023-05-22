В Нижневартовске следователи проведут проверку из-за нарушения прав инвалида Фото: Татьяна Коркина

Следователи проверят информацию о нарушении прав инвалида в Нижневартовске. Об этом сообщили на сайте ведомства.

- В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Нижневартовске по адресу улица Героев Самотлора, дом 16 не работает подъемник для людей с ограниченными возможностями. Из-за этого инвалид, проживающий в подъезде, не может выйти на улицу, а на просьбы отремонтировать подъемник управляющая компания не реагирует - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Руководитель следственного управления СК России по ХМАО-Югре Михаил Мокшин поручил начать проверку в связи с полученной информацией. Следователи Нижневартовска выясняет все обстоятельства ситуации, дадут оценку действиям или бездействию ответственных за содержание подъемного сооружения в рабочем состоянии, и примут меры к восстановлению прав проживающего в доме инвалида.

По результатам проверки примут процессуальное решение.