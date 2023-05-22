В Югре тушат 2 лесных и 2 ландшафтных пожара

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За неделю с 15 по 21 мая, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 25 лесных пожаров на площади 413,36 га, а также 38 ландшафтных пожаров на площади 7265,5 га.

Причинами всех этих пожаров стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности на природе. На утро 22 мая, в регионе проводятся работы по тушению 2 ландшафтных пожаров на площади 165 га в Сургутском и Октябрьском районах. В Октябрьском районе возгорание локализовано на площади 85 га. Также действует 2 лесных пожаров на площади 54,1 га в Сургутском и Кондинском районах.

Пожары продолжают тушить 62 работника Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 474,27 га и 81 ландшафтный на площади 10529,6 га.