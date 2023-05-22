В Югре выявлено 11 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 69 669 случаев коронавируса, в том числе 11 новых случаев COVID-19 в 6 муниципалитетах за сутки. В Сургуте – 12; Ханты-Мансийске – 5; Нижневартовске – 9;

Мегионе – 3; Кондинском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 2.

На момент выявления у 10 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 11 случаях.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 31 человек, за весь период пандемии вылечились 266 592 югорчанина.