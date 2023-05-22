Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В ХМАО утонули двое рыбаков, перевернувшись на лодке. Это произошло в районе Излучинской ГРЭС в Нижневартовском районе.

- На телефон 112 поступило сообщение, о том, что двое мужчин 1964 г.р. и 1972 г.р 20 мая в 6 утра уехали на рыбалку и до настоящего времени не выходят на связь. Со слов заявительницы, мужчины были выпившими - сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

На место происшествия выехали оперативные службы. Там они увидели, что автомобиль пропавших находится на берегу, открытый и с ключами в зажигании. Также увидели перевернутую резиновую лодку, которая была прибита к берегу в кустах. Спасатели начали поисковые работы на акватории и нашли тело одного из пропавших.

Поиски продолжаются силами специалистов «Центроспас-Югория» и водолазов.