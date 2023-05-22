В Сургутском районе мужчина задержан за кражу электросамоката Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе мужчина похитил электросамокат, стоимостью 44 тысячи рублей. Полицейские выяснили, что неизвестный, увидев электросамокат, загрузил его к себе в багажник и увез. Но мужчину нашли и задержали.

Он пояснил, что увидел на улице транспорт, подумал, что его забыл хозяин и забрал себе в личное пользование. Он не знал, что на самокате установлен GPS-датчик, по которому можно отследить местонахождение транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.