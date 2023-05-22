В Когалыме почти достроили новую котельную

Фото: официальный телеграм-канал департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

В Когалыме строят новую котельную. Строительство котельной №1 «Арочник» проводится в левобережной части города. Проектная мощность объекта составит 53,4 МВт, при этом будут выведены из эксплуатации 2 котельные, выработавшие свой ресурс, а их нагрузки переключены на новую котельную.

Она готова на 95%. Там возведено здание, установлены котлы, емкости для хранения топлива, дымовые трубы, канализационная насосная станция и очистные сооружения, смонтированы аварийный подземный резервуар и резервуар для сбора пролива топлива. Кроме того, готова инженерная инфраструктура, проложены коммунальные сети, введены системы вентиляции, электроснабжения и пожарной сигнализации.

Причем для работы котельной не требуется постоянное присутствие работника, все данные будут поступать на общий городской пульт. А запуск котельной позволит обеспечивать теплом жилые и социальные объекты города, внедрить современные энергоэффективные технологии, а также снизить эксплуатационные расходы.