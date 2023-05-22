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НовостиОбщество22 мая 2023 1:29

В Югре 22 мая синоптики прогнозируют по-летнему теплую погоду

Воздух прогреется до +26 градусов
Виктория Терина
В Югре 22 мая синоптики прогнозируют по-летнему теплую погоду

В Югре 22 мая синоптики прогнозируют по-летнему теплую погоду

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 22 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем в отдельных районах порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 °С, местами до +1°С. Днем воздух прогреется до +21, +26 °С, местами до +16 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9, +11 °С, днем прогреется +21, +23 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре