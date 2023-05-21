На одном из перекрестков Нижневартовска изменится режим работы светофора

Фото: администрация Нижневартовска

В понедельник, 22 мая, на пересечении улиц Мира и Кузоваткина в Нижневартовске изменится режим работы светофора. Об этом проинформировали в администрации Нижневартовска.

Новый режим работы светофора позволит улучшить пропускную способность перекрестка. Специалисты МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» планируют сократить время общего цикла светофорного регулирования. Он уменьшится со 145 секунд до 117. Также произойдут изменения, которые позволят разделить транспортные потоки, двигающиеся по улице Мира, сокращена пешеходная фаза.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД. После изменений специалисты проанализируют их эффективность и при необходимости внесут дополнительные корректировки.

По всем вопросам, связанным с работой светофоров, жители города могут обращаться по телефону 63-24-18.