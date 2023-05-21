В Югре 21 мая зафиксированы три лесных и два ландшафтных пожара

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По данным Авиалесоохраны Югры, на утро 21 мая 2023 года на территории округа тушат три лесных и два ландшафтных пожара. Так, лесные пожары зафиксированы в Сургутском, Ханты-Мансийском районах, еще два возгорания площадью 27,7 га локализованы в Ханты-Мансийском и Сургутском районах.

Кроме того, продолжается борьба с пожаром площадью 15 га в Сургутском районе. К тушению возгораний привлечены 40 работников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника. В Октябрьском районе удалось потушить ландшафтный пожар на площади 202 га.

Продолжаются работы по ликвидации действующего ландшафтного пожара в Березовском районе, площадью — 15 га. В тушении возгораний задействованы 23 с По данным Авиалесоохраны Югры, по состоянию на 9:00 на территории автономного округа проводятся работы по тушению трех лесных и двух ландшафтных пожаров

В Сургутском, Ханты-Мансийском районах зарегистрировано 3 лесных пожара. Два возгорания площадью 27,7 га локализованы в Ханты-Мансийском и Сургутском районах.

Продолжается ликвидация пожара площадью 15 га в Сургутском районе. К тушению возгораний привлечены 40 работников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника.

В Октябрьском районе локализован ландшафтный пожар на площади 202 га.

Зарегистрирован действующий ландшафтный пожар в Березовском районе, площадь — 15 га. В тушении возгораний задействованы 23 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника.

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