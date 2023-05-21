В Югре 21 мая столбик термометра покажет +26 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 21 мая будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °С, днем потеплеет до +21, +26 °С, местами по северной половине до +16 °С.

В Ханты-Мансийске также малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6, +8 °С, днем прогреется +24, +26 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.