Глава Октябрьского района пообещал жителям решить вопрос с пассажирскими водными перевозками

Фото: Сергей Заплатин

Глава Октябрьского района Сергей Заплатин пообещал жителям решить вопрос с пассажирскими водными перевозками по маршруту Октябрьское - Приобье - Октябрьское. По словам людей, им не хватает того количества рейсов, которое есть сейчас.

- Районный отдел транспорта и связи ежедневно проводит анализ и мониторинг загрузки транспорта. В случае увеличения числа пассажиров будет принято решение о введении дополнительных рейсов, - прокомментировал управленец.

На данный момент пассажиров перевозят теплоходы «Линда» и «Метеор». Они доставляют людей в Приобье, Ханты-Мансийск и Березово.

Кстати, как отметил Сергей Заплатин, мониторинг загрузки, проведенный еще в допандемийный период, показал, что на промежуточных рейсах между утренним транспортом и «Метеором» перевозили лишь по несколько человек, а зачастую транспорт вообще ходил пустой. Все эти затраты отражаются на бюджете.