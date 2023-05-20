Жителей Нижневартовска приглашают присоединиться к акции «Марш энтузиастов»

Фото предоставлено музеем в качестве примера

Жители Нижневартовска предложили провести акцию «Марш энтузиастов». Как пояснили в местной администрации, ее цель - вызвать интерес у молодого поколения к первым годам становления города и к судьбам людей, внесших свой трудовой вклад в его развитие.

Коллектив Нижневартовского краеведческого музея имени Т.Д. Шуваева поддержал идею жителей - отдать дань уважения людям, которые в середине прошлого века строили в городе улицы и дома, добывали нефть, учили детей, создавали систему здравоохранения, развивали спортивную сферу и организовывали культурный досуг.

- Участниками акции «Марш энтузиастов» могут стать жители любого возраста и граждане, причастные к развитию и становлению Нижневартовска. Фотоматериалы, предоставленные для акции, будут положены в основу фотовыставки «Город в рабочей спецовке». Ее открытие запланировано в рамках фестиваля труда, искусств и спорта «Самотлорские ночи» 10 июня», - сообщили в музее.

Для участия в акции «Марш энтузиастов» необходимо:

- выбрать фотографию (оригинал или цифровая копия) из семейного архива, на которой герой истории изображен на рабочем месте (это может быть представитель любой профессии, который жил и работал в Нижневартовске в период 1960 - 1980-х годов);

- предоставить сведения о человеке, который запечатлен на фотографии, и об авторе, а также дату создания снимка (если возможно).

- оформить снимок (дополнительную информацию можно получить по телефону 31-13-99);

- готовую фотографию необходимо предоставить в Нижневартовский краеведческий музей до 8 июня.