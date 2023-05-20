В Югре полномочия по отлову бездомных животных передадут муниципалитетам

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Правительство Югры одобрило внесение изменений в окружной закон, который передает муниципалитетам полномочия по отлову бездомных животных.

По словам исполняющей обязанности руководителя ветеринарной службы округа Дины Кузьминой, ранее ведомство провело оценку исполнения переданных полномочий сельским поселениям и выяснило, что не все они заключили контракт.

- Анализ показал, что контракты заключены в 38 городских и сельских поселениях из 83, что составляет 46%. То есть 54% сельских поселений не исполняют переданное полномочие, что создает угрозу безопасности граждан, - обратила внимание Дина Кузьмина.

В связи с этим было решено, что с 1 января 2024 года полномочия поселений по отлову бездомных животных, в том числе их транспортировке и передаче в приюты, передадут в муниципальные районы, в состав которых входят соответствующие населенные пункты.