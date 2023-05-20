Сургутские дорожники устранят колейность, ямы и отремонтируют внутриквартальные проезды

Фото: администрация Сургута

Сургутские дорожники приступили к работам. Как сообщили в городской администрации, в этом году планируется убрать колейность, устранить ямы и отремонтировать несколько внутриквартальных проездов.

Так, колейность устранят на площади около 80 тысяч квадратных метров - проспекты Набережная и Ленина, развязка у торгового центра «Ярославна», улицы Майская, Университетская, Захарова, Каролинского и другие.

Ремонт внутриквартальных проездов проведут на 12 участках, их общая протяженность порядка двух километров. Это проезд по улице 30 лет Победы и до улицы Дружбы, проезд в районе Республики, д. 80 и проезд в районе магазина «Изида».

Капитальный ремонт пройдет на проезде от улицы Первопроходцев и до проспекта Комсомольский. Сейчас там ведутся проектно-изыскательские работы, которые завершатся в конце мая, затем будет определен подрядчик.

На данный момент дорожники устранили ямы общей площадью 947 квадратных метров. Для этого они использовали струйно-инъекционный метод. А в июне специалисты стану применять метод нарезки асфальта. Всего планируется устранить ямы на площади более 11 тысяч квадратных метров.