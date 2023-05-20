Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в Югре Фото: Вера Зенина

Специалисты Обь-Иртышского УГМС предупреждают югорчан о чрезвычайной пожарной опасности.

«С 18 по 22 мая местами по Ханты-Мансийскому АО ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости)», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале ведомства.

В тоже время на сайте регионального МЧС было опубликовано предупреждение о возможном возникновении нескольких лесных пожаров.

«Прогнозируется возникновение 1-13 очагов лесных и ландшафтных пожаров). Преимущественно речь идет о Кондинском, Советском, Ханты-Мансийском, Березовском, Октябрьском, Нижневартовском и Сургутском районах», - сказано на сайте.

Главным источником возникновения огня в ведомстве называют нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и пал травы.