Роспотребнадзор проверил уровень загрязнение воздуха в Урае и Кондинском районе Фото: Юлия Кучеренко

Роспотребнадзор проверил уровень загрязнение воздуха в Урае и Кондинском районе.

- По поступившей информации от ЕДДС Урая и Кондинского района о задымлении, 19 мая 2023 года в городе Урай и п. Мулымья, п. Половинка Кондинского района произведены исследованы проб атмосферного воздуха на содержание продуктов горения - сообщили в ведомстве.

По результатам исследований показатели не превышают гигиенические установленные нормативы. В связи с задымлением жителям перечисленных территорий посоветовали сократить время пребывания на улице, воздержится от прогулок с детьми, использовать маски и респираторы при выходе на улицу, а также не открывать окна и регулярно проводить влажную уборку.

При появлении симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней специалисты рекомендовали обратиться к врачу.