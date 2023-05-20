В Югре 20 мая 2023 года будет по-летнему тепло

Погода в Югре на 20 мая Фото: Вера Зенина

В субботу, 20 мая, по прогнозам метеорологов, в Югре будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, местами по южным районам до 0. Днем +20...+25 градусов, местами по северной половине округа до +15..

В Ханты-Мансийске: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +22...+24.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: