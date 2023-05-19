В Урае директор частного учреждения ДПО подозревается в коммерческом подкупе Фото: Татьяна Коркина

Директор частного учреждения дополнительного профессионального образования в Урае подозревается в коммерческом подкупе. За незаконное денежное вознаграждение она выдавала клиентам свидетельства о профессии рабочих, в том числе по квалификации «охранник», без фактического обучения клиентов в полном объеме.

В итоге, по данным СУ СК РФ по ХМАО-Югре, такие свидетельства о профессии получили 9 человек. Таким способом женщина получила больше 150 тысяч рублей.

- Во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и установление всех обстоятельств преступлений - сообщает ведомтво.