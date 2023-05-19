«Транснефть – Сибирь» восстанавливает леса на территории ХМАО-Югры

Фото: «Транснефть – Сибири».

«Транснефть – Сибирь» завершает работы по лесовосстановлению в урочище Супринское. Оно находится в Кондинском районе в ХМАО-Югре. На территории общей площадью 20 га посажено 75 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

Компенсационное мероприятие проводится в рамках работ по замене участков линейной части магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк, Холмогоры – Клин, Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

В 2023 году сотрудники компании высадят в регионах присутствия полтора миллиона саженцев сосны обыкновенной и ели сибирской. На эти цели предприятие направит 90 млн рублей, а общая площадь восстановленного лесного фонда составит около 400 га.

Всего же в период с 2020 года на средства компании на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей, а также ХМАО-Югры высажено около 3 млн саженцев деревьев хвойных пород на площади 7,2 кв. км.

Восполнение лесного фонда предприятие ведет в рамках работ по техническому перевооружению и реконструкции производственных объектов. Его целью является защита окружающей среды. Работы проводятся в соответствии со специально разработанным проектом – он утверждается в региональных госструктурах в области недропользования и природных ресурсов.

Предприятие на системной основе реализует проекты в области сохранения и восстановления лесного фонда в регионах деятельности. Сотрудники компании регулярно участвуют в экологических акциях по посадке деревьев. Два года подряд эковолонтеры предприятия принимали участие во Всероссийском проекте «Сохраним лес», в рамках которого активисты в Тюменском районе суммарно высадили 9 тыс. саженцев сосны обыкновенной.