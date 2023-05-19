Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске на фестивале «Самотлорские ночи» выступит Ева Польна, а также артисты Театра Наций, DJ Евгений Балдин, и заслуженный гармонист России Павел Уханов.

- Нижневартовск продолжает подготовку к одному из главных событий на территории муниципалитета – 46-ому фестивалю искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». В этом году он пройдет с 9 по 12 июня. Основными площадками проведения мероприятий станут Центральный стадион, площадь Нефтяников и набережна - сообщила администрации города.

- Нижневартовск всегда славился проведением масштабных мероприятий. Мы оценили степень подготовки к предстоящему фестивалю, который является визитной карточкой города. Степень готовности достаточно высокая – все работы ведутся в плановом режиме - отметил председатель Думы ХМАО – Югры Борис Хохряков.