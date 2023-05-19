Нижневартовский аэропорт ожидает реконструкция

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске обновят Аэропорт. Как сообщили в администрации города аэропорт Нижневартовска считается вторым по пассажиропотоку в регионе. Так, пассажиропоток аэропорта Нижневартовска превышает 630 тысяч человек в год. Рейсы выполняют «Аэрофлот», Utair, «Азимут» и другие крупные компании-перевозчики.

- Реконструкция затронет терминалы внутренних и международных воздушных линий, объекты внутренней инфраструктуры и топливно-заправочного комплекса. Завершить работы планируется в 2026 году - говорится в сообщении администрации города.

По словам заместителя директора департамента экономического развития Светланы Петрик, реконструкция позволит обеспечить дальнейшую бесперебойную работу аэропорта, увеличить его пассажиропоток и развитие.

- Реализация проекта позволит обеспечить условия для повышения эффективности региональных, межрегиональных и международных воздушных перевозок, осуществляемых через аэропорт Нижневартовска. Выведет предприятие из убыточного состояния, обеспечит его бесперебойную работу, позволит увеличить пассажиропоток и дальнейшее развитие аэропорта, — подчеркнула Светлана Петрик.