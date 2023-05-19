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НовостиПроисшествия19 мая 2023 9:03

Жительница Нижневартовске, накопившая полмиллиона долга по алиментам, отправится в колонию

Она отсидит в колонии-поселении четыре года
Виктория Терина
В ХМАО мать из-за долга по алиментам отправится в колонию на 4 года

В ХМАО мать из-за долга по алиментам отправится в колонию на 4 года

Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нижневартовске, накопившая 500 тысяч рублей долгов по алиментам отправится в колонию. Такое решение вынес Нижневартовский городской суд, обвинив ранее неоднократно судимую югорчанку в неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По ранее принятому решению суда мать обязана была платить алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Женщину уже привлекали к административной ответственности, но она не только не предприняла никаких мер к погашению имевшейся задолженности, но и продолжала ее накапливать.

В итога долг по алиментам превысил полмиллиона рублей. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.