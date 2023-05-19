В Сургуте собака помогла обнаружить наркотики у 19-летнего парня

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

В Сургуте служебная собака помогла задержать наркосбытчика, обнаружив у него наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре. Мужчину полицейские заметили возле гаражей по улице Льва Толстого. Он выглядел подозрительно и поэтому полицейские решили проверить его документы.

- При проверке документов 19-летний гражданин занервничал и было принято решение осуществить его личный досмотр. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в составе которой – кинолог Валерия Стрельникова - сообщили в полиции.

Служебно-розыскная собака по кличке Гадя указала на имеющуюся у правонарушителя сумку, в которой нашли 57 свертков 2 грамма каждый. Экспертиза подтвердила - вещество содержит в своем составе наркотик.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек помещен в изолятор временного содержания.