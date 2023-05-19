Югорчанин, лечившийся в психлечебнице после двойного убийства, вновь предстанет перед судом

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре завершено расследование уголовного дела против 21-летнего жителя Ханты-Мансийска, который обвиняется в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО.

Инцидент произошел два года назад в квартире одного из домов по улице Мира в Ханты-Мансийске. Тогда молодой человек конфликтовал с 80-летней родственницей. В момент ссоры он нанес женщине не менее 32 ножевых ранений, от которых пенсионерка скончалась на месте. Вторым убитым стал её 51-летний сын, который стал нежелательным свидетелем преступления.

- В ходе следствия в отношении обвиняемого была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой в 2022 году решением суда обвиняемый был направлен на принудительное лечение для оказания психиатрической помощи. После лечения, стабилизации психического состояния, расследование уголовного дела было возобновлено - прокомментировали в силовом ведомстве.

На данный момент по уголовному делу собраны достаточные доказательства и мужчине предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело передано в суд.