Больше 300 миллионов рублей потратит Сургутский район на подготовку к будущей зиме

Фото: телеграм-канал главы Сургутского района

Больше 300 миллионов рублей запланировали на подготовку к зиме в Сургутском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- В целом отопительный период 2022-2023 годов прошел без аварийных ситуаций. Всего у нас 490 дворов, из них в 168 дворах снег убирали УК, в 322 - администрации поселений. Поселения разработали графики и вывозили снег на три площадки Сургутрайторфа в Солнечном, Нижнесортымском и Федоровском и на две коммерческие — в Лянторе и Белом Яре - рассказал Андрей Трубецкой.

Всего на подготовку коммунального комплекса, жилого фонда и социальной сферы к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годов потратят 308,51 миллионов рублей. За лето должны подготовить к зиме 27 котельных, 905 км сетей, 1285 км линий электропередачи, 1156 многоквартирных домов и многое другое.

Ремонтная кампания в Сургутском районе начнется 1 июня. Планирует капитально отремонтировать порядка 9 км ветхих сетей и несколько котлов в котельных района.