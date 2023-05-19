В Кондинском районе Югры сгорела баня

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Зола, оставленная около бани, стала причиной пожара в бане по улице Ленина в пгт Междуреченский. Об этом сообщили спасатели КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району.

- В 7 часов 7 минут на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в бане по улице Ленина. Прибывший дежурный караул, обнаружил задымление внутри помещения, горение кровли. В результате пожара строение повреждено на площади 16 квадратных метров - сообщили пожарные.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. «Ценроспас-Югория» напоминает, что на территории всего округа действует особый противопожарный режим. Поэтому в сухую и ветреную погоду запрещено топить печи и разводить костры на своих участках. Любое нарушение правил пожарной безопасности может стать причиной пожара.