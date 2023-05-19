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НовостиСпорт19 мая 2023 2:21

Команда сотрудников МЧС Югры заняла первое место на соревнованиях в Тюмени

Они победили в Чемпионате ГУ МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту «Мемориал М.А. Федорова»
Виктория Терина
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Команда Югры одержала победу на открытом Чемпионате Главного управления МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту «Мемориал М.А. Федорова». Сборная Югры обошла команды Тюменской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Уральского Института ГПС МЧС России.

Участники боролись за первое место в дисциплине «штурмовая лестница» в спортивном манеже Учебного Центра ФПС, в боевом развертывании. А также прошли полосу препятствий и пожарную эстафету. После двух соревновательных дней команда из Югры стала первой с общей суммой времени - 271,65 с., обойдя команду ЯНАО всего на 2,03 с.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсмены Югры, выиграли зональные соревнования по пожарно-прикладному спорту.