Команда сотрудников МЧС Югры заняла первое место на соревнованиях в Тюмени

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Команда Югры одержала победу на открытом Чемпионате Главного управления МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту «Мемориал М.А. Федорова». Сборная Югры обошла команды Тюменской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Уральского Института ГПС МЧС России.

Участники боролись за первое место в дисциплине «штурмовая лестница» в спортивном манеже Учебного Центра ФПС, в боевом развертывании. А также прошли полосу препятствий и пожарную эстафету. После двух соревновательных дней команда из Югры стала первой с общей суммой времени - 271,65 с., обойдя команду ЯНАО всего на 2,03 с.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсмены Югры, выиграли зональные соревнования по пожарно-прикладному спорту.