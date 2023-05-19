В Югре 19 мая потеплеет до +22 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 19 мая, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер южной четверти 4-9 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °С, местами по западной половине до +13 °С, а по восточной половине до -2 °С, днем потеплеет до +17, +22 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня малооблачно, без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью +4, +6 °С, днем прогреется до +19, +21 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.