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НовостиПроисшествия18 мая 2023 11:54

Школьников в Пыть-Яхе перевели на дистант после сообщения о минировании

Это касается учеников МБОУ СОШ №1, остальные образовательные учреждения работают в обычном режиме
Виктория Терина
Школьников в Пыть-Яхе перевели на дистант после сообщения о минировании

Школьников в Пыть-Яхе перевели на дистант после сообщения о минировании

Фото: Татьяна Коркина

Сообщения о минировании школ в Пыть-Яхе оказались ложными, сообщает официальный телеграм-канал правительства ХМАО.

Заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотых заявил, что проверка образовательных учреждений сотрудниками правоохранительных органов с кинологами и служебными собаками показала, что информация о минировании учреждений не соответствует действительности.

- Учеников МБОУ СОШ №1 перевели на дистанционное обучение с 18 по 22 мая включительно. В других школах и детских садах изменений в образовательном процессе нет - отмечают в пресс-службе правительства.

Перевести учеников на дистант решено с учетом законных интересов школьников и их родителей в получении качественного и безопасного образования. А пока правоохранительные органы продолжают проверку.