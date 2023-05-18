Школьников в Пыть-Яхе перевели на дистант после сообщения о минировании Фото: Татьяна Коркина

Сообщения о минировании школ в Пыть-Яхе оказались ложными, сообщает официальный телеграм-канал правительства ХМАО.

Заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотых заявил, что проверка образовательных учреждений сотрудниками правоохранительных органов с кинологами и служебными собаками показала, что информация о минировании учреждений не соответствует действительности.

- Учеников МБОУ СОШ №1 перевели на дистанционное обучение с 18 по 22 мая включительно. В других школах и детских садах изменений в образовательном процессе нет - отмечают в пресс-службе правительства.

Перевести учеников на дистант решено с учетом законных интересов школьников и их родителей в получении качественного и безопасного образования. А пока правоохранительные органы продолжают проверку.