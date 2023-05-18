В Нижневартовске за кражу мужской одежды и обуви задержан 20-летний парень

В Нижневартовске полицейские поймали магазинного вора Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске полицейские поймали магазинного вора, его смогли найти благодаря записям с камер видеонаблюдения.

На записях видно, что мужчина крадет мужскую одежду и обувь и полицейские выяснили, что это 20-летний житель города, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Молодой человек признался, что заглянул в один из популярных магазинов одежды и выбрал ветровку, которая ему понравилась. Зайдя в примерочную, он снял с товара защитный магнитный датчик, надел на себя, а сверху – собственную одежду, и, не заплатив вышел из магазина.

Спустя два дня после первой кражи мужчина решил повторить преступление, но в этот раз его цель была в другом бутике того же торгового центра. Кроссовки известного бренда он спрятал под куртку в примерочной, воспользовавшись отсутствием обслуживающего персонала.

Возбуждено уголовное дело.